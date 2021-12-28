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Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции об итогах работы Центра поддержки экспорта Псковской области

28 декабря в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция по итогам работы Центра поддержки экспорта Псковской области.

Об итогах деятельности в 2021 году, о мерах поддержки, которые были оказаны предпринимателям, а также об итогах регионального конкурса «Экспортер года» расскажут директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова, заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Псковской области Андрей Морозевич, руководитель отдела продаж ООО «ТД «Форест» Тимур Мусаев, коммерческий директор ООО «Айрон барбер» Владимир Харитонов, руководитель отдела производства ООО «Айрон барбер» Степан Манфановский.

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