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Общество

Объявлен набор в «Артек» для обучающихся из Псковской области

Комитет по образованию Псковской области объявил набор обучающихся образовательных организаций региона в восьмую смену «Артек» собирает друзей», которая пройдёт 15 и 16 июля, а также 4 и 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в профильном комитете.

Фото предоставили в комитете по образованию Псковской области

Заявки на участие в смене принимают до 9 июня.

Напомним, более 14 тысяч детей смогут отдохнуть и оздоровиться в лагерях Псковской области в этом году.

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Объявлен набор в «Артек» для обучающихся из Псковской области

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