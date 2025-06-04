Объявлен набор в «Артек» для обучающихся из Псковской области
Комитет по образованию Псковской области объявил набор обучающихся образовательных организаций региона в восьмую смену «Артек» собирает друзей», которая пройдёт 15 и 16 июля, а также 4 и 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в профильном комитете.
Заявки на участие в смене принимают до 9 июня.
Напомним, более 14 тысяч детей смогут отдохнуть и оздоровиться в лагерях Псковской области в этом году.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
04 июня 2025
Свой рабочий кабинет показал Михаил Ведерников победителям акции «Губернаторский дневник»