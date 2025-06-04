Объявлен набор в «Артек» для обучающихся из Псковской области

18:10, 04 июня 2025, ПАИ

Комитет по образованию Псковской области объявил набор обучающихся образовательных организаций региона в восьмую смену «Артек» собирает друзей», которая пройдёт 15 и 16 июля, а также 4 и 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в профильном комитете.

Заявки на участие в смене принимают до 9 июня.

Напомним, более 14 тысяч детей смогут отдохнуть и оздоровиться в лагерях Псковской области в этом году.