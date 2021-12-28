Педагоги и одаренные дети Псковской области получат премии из областного бюджета

11:39, 28 декабря 2021, ПАИ

Премии из областного бюджета получат 14 педагогических работников и 47 одаренных детей, которые в этом году стали победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов и соревнований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Поддержка оказана в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

На выплаты премий предусмотрено 850 тысяч рублей. Педагоги получат премию в размере 20 214 рублей, обучающиеся — 12 063 рублей.

Премия назначается обучающимся с целью развития, поддержки и поощрения творческой деятельности в различных областях знаний, спорте, туризме, художественном и профессиональном мастерстве, учебно-исследовательской и социально значимой деятельности, педагогическим работникам, их подготовившим, педагогам дополнительного образования за высокие результаты в работе.