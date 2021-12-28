Почти 44 тысячи россиян вылечились от COVID-19 за сутки
За последние сутки в России от коронавируса вылечился 43 961 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
27 декабря в стране зафиксировано 935 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 21 922 новых случая заболевания коронавирусом.
Всего по состоянию на 28 декабря в России выявлено 10 437 152 случая заболевания коронавирусом, 9 337 447 человек выздоровело, 306 090 – умерло.
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