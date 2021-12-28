Почти 1,4 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
1 372 465 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 239 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 306 тысяч исследований.
По последним данным, в России зафиксировано 10 437 152 случая заболевания коронавирусом, 9 337 447 человек выздоровело, 306 090 – умерло.
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