Михаил Ведерников вручил награды псковским спасателям

12:12, 28 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в честь профессионального праздника вручил награды сотрудникам аварийно-спасательной и противопожарной службы Псковской области, пишет официальный Telegram-канал региона.

Глава региона поблагодарил сотрудников и ветеранов ведомства за службу и отметил, что администрация региона будет и впредь уделять приоритетное внимание вопросам технической оснащённости и оказывать всю необходимую поддержку.

Затем Михаил Ведерников осмотрел технику, которая была приобретена для аварийно-спасательной службы региона за счёт средств областного бюджета, – два автомобиля ГАЗ для проведения поисково-водолазных работ и две пожарные автоцистерны для оснащения пожарно-спасательных подразделений области.