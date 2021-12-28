Михаил Ведерников вручил награды псковским спасателям
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в честь профессионального праздника вручил награды сотрудникам аварийно-спасательной и противопожарной службы Псковской области, пишет официальный Telegram-канал региона.
Глава региона поблагодарил сотрудников и ветеранов ведомства за службу и отметил, что администрация региона будет и впредь уделять приоритетное внимание вопросам технической оснащённости и оказывать всю необходимую поддержку.
Затем Михаил Ведерников осмотрел технику, которая была приобретена для аварийно-спасательной службы региона за счёт средств областного бюджета, – два автомобиля ГАЗ для проведения поисково-водолазных работ и две пожарные автоцистерны для оснащения пожарно-спасательных подразделений области.
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