Ученые: Иммунный ответ «дельте» растет при заражении «омикроном»

12:43, 28 декабря 2021, ПАИ

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При заражении штаммом коронавируса «омикрон» в организме растет количество антител, способных нейтрализовать штамм «дельта». Такой вывод сделали ученые из ЮАР, проведя исследование, пишет РИА Новости.

При этом уточняется, что исследование пока не прошло проверку и проводилось на небольшой выборке участников. В опытах участвовали около 30 человек — как привитых от коронавируса, так и невакцинированных. Все они были заражены «омикроном».

«(Способность к - ред.) нейтрализации омикрона увеличилась в 14 раз (за 14 дней после начала исследования - ред.), демонстрируя выработку гуморального иммунного ответа на этот вариант. Важно отметить, что нейтрализация дельта-варианта вируса увеличилась в 4,4 раза», - говорится в исследовании, которое опубликовал в своем Twitter ученый из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI) Алекс Сигал.

Ученые отметили, что увеличение сопротивления штамму «дельта» у зараженных «омикроном» может «привести к снижению способности «дельты» инфицировать повторно».