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Общество

Завершился социокультурный проект «Преодолевая границы…»

В конце 2021 года ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» совместно с Псковским государственным университетом завершили социокультурный проект «Преодолевая границы…», поддержанный Фондом президентских грантов. Проект был направлен на укрепление и развитие взаимодействия гуманитариев Псковского региона с русскоязычными сообществами стран Балтии и Белоруссии. За два года было проведено 26 мероприятий – для разных целевых аудиторий и в разных форматах, но все они были объединены идеей сохранения общего культурного поля народов, проживающих на территориях псковского приграничья. В мероприятия проекта было вовлечено более 3 500 человек с российской и зарубежных сторон.

Несмотря на ухудшившуюся политическую обстановку и сложную эпидемиологическую ситуацию, ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» и Псковский государственный университет продолжали сотрудничество с вузами-партнерами соседних государств: Латвийским университетом, Даугавпилсским университетом, Тартуским университетом, Белорусским государственным университетом, Полоцким государственным университетом. На международной научной конференции «Опыты литературного анализа», посвященной 100-летнему юбилею видного литературоведа, критика, писателя Е. А. Маймина, выступили доктора наук и члены-корреспонденты ИМЛИ РАН, ИРЛИ РАН, ученые вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пскова, а также ученые Латвии, Эстонии, Франции, Германии, Шотландии. Конференция, прошедшая в смешанном формате, подтвердила важность научного общения, обмена информацией, стремление филологов к интеграции идей.

Благодаря мероприятиям проекта произошло консолидирование учителей русского языка стран Балтии и Белоруссии. Этот процесс особенно был стимулирован проведением в сентябре 2021 года Форума российских и зарубежных выпускников Псковского государственного университета (в прошлом – Псковского государственного педагогического института) «На пересеченных рубежах». Заметно укрепились профессиональные контакты филологов ПсковГУ с учителями Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ) и Союзом учителей русского языка Эстонии. Осенью 2021 года состоялись два научно-методических семинара учителей стран Балтии и Белоруссии. Их программы отразили широту проблем, волнующих педагогов, обучающих подрастающее поколение в ситуации билингвизма и персонализации образования: современное состояние русского языка и проблемы обучения русскому языку в иноязычном окружении, влияние цифрового пространства на восприятие школьниками книжной культуры и методики анализа литературных произведений. Познакомившись с научным и методическим опытом псковских преподавателей, зарубежные учителя дали высокую оценку их профессионализма и высказали желание и надежду на продолжение сотрудничества.

Актуальным был и поиск форматов для вовлечения молодежи четырех государств в активную исследовательскую, просветительскую, проектную деятельность. Используя сочетание традиционных и инновационных форм проведения молодежных мероприятий, организаторы создавали условия для формирования национальной самоидентификации молодых псковичей и искали возможности влияния на культуру их сверстников из соседних государств. 

В Псковском государственном университете сложился уникальный опыт инициирования силами молодых изучения и сохранения родной культуры. IX Международный молодежный форум «Наследники», проходивший в рамках проекта осенью 2021 года, стал коммуникативной площадкой для презентации разнообразных по тематике и способам представления социокультурных проектов, раскрытия интеллектуального и творческого потенциала студентов и школьников, взаимного духовного обогащения младшего и старшего поколений. Форум также призван поддерживать русский язык и преподавание на русском языке, популяризировать достижения российской филологической науки за рубежом.

Реализация проекта «Преодолевая границы…» свидетельствует о потребности русскоязычных сообществ соседних государств в диалоге и поддержке. Творческая и инициативная команда проекта стремилась не только помогать соотечественникам беречь родной язык и культуру, но и внести свой посильный вклад в улучшение добрых и взаимовыгодных отношений между Россией и ее ближайшими европейскими соседями.

Автор: Аида Разумовская

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