Тренировку по пресечению беспорядков в колонии проводят в Псковской области

13:16, 28 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области проводится штабная тренировка по пресечению массовых беспорядков среди осужденных одной из исправительных колоний региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФСИН.

После построения личного состава, проверки служебных удостоверений, личных жетонов и укомплектованности «тревожных вещмешков» состоялось заседание оперативного штаба под руководством врио начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова, на котором заместители руководителя представили свои предложения для принятия решения в сложившейся обстановке.

Штабная тренировка продолжится в течение всего дня. Запланировано отработать вопросы по организации взаимодействия, углублению знаний и умений по сбору, анализу данных обстановки, произведению расчётов и выработке предложений для принятия решения, совершенствованию навыков должностных лиц в разработке служебно-распорядительных документов по организации действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств, управлению сводным отрядом.