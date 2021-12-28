Михаил Ведерников поздравил псковичей с Международным днём кино
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поздравил псковичей с Международным днём кино.
«Поздравляю с международным днём кино всех, кто трудится в этой непростой, но такой интересной сфере. Желаю, чтобы каждый новый фильм находил своего благодарного зрителя», - добавил Михаил Ведерников.
Напомним, 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошёл первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днём празднования Международного дня кино.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как планируете провести новогодние каникулы?
28 декабря 2021
В Псковской области в четыре раза выросло число детей, взятых под наблюдение с болезнями пищеварения
28 декабря 2021
Началась видеотрансляция пресс-конференции об итогах работы Центра поддержки экспорта Псковской области