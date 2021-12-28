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Михаил Ведерников поздравил псковичей с Международным днём кино

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поздравил псковичей с Международным днём кино.

«Поздравляю с международным днём кино всех, кто трудится в этой непростой, но такой интересной сфере. Желаю, чтобы каждый новый фильм находил своего благодарного зрителя», - добавил Михаил Ведерников.

Напомним, 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошёл первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днём празднования Международного дня кино.

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