Михаил Ведерников поздравил псковичей с Международным днём кино

13:54, 28 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поздравил псковичей с Международным днём кино.

«Поздравляю с международным днём кино всех, кто трудится в этой непростой, но такой интересной сфере. Желаю, чтобы каждый новый фильм находил своего благодарного зрителя», - добавил Михаил Ведерников.

Напомним, 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошёл первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днём празднования Международного дня кино.