До -20 градусов похолодает в Псковской области предстоящей ночью

14:50, 28 декабря 2021, ПАИ

29 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью -15…-10 градусов, при прояснениях до -20 градусов, днем -11…-6 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.