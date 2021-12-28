До -20 градусов похолодает в Псковской области предстоящей ночью
29 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью -15…-10 градусов, при прояснениях до -20 градусов, днем -11…-6 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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