Около 25 км дорог отремонтировали в Пскове в этом году

15:03, 28 декабря 2021, ПАИ

В Пскове в этом году привели в порядок около 25 километров дорог, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В 2021 году отремонтировали улицы Бастионную, Трохина, Алтаева, Чудскую, Октябрьский проспект и три площади – Октябрьскую, Ленина, Победы. Также приведен в нормативное состояние участок улицы Инженерной между улицами Индустриальной и Алтаева и весь дублер дороги вдоль жилых домов: от №12 до №100.

Самый крупный объект дорожного нацпроекта в городе – улица Чудская. Протяжённость участка составляет около 1,6 км.

Кроме того, в Пскове имеются переходящие объекты на следующий год: реконструкция улицы Кузбасской Дивизии, Рижского проспекта, улиц Труда и Коммунальной.