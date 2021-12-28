Путин: «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм коронавируса

15:08, 28 декабря 2021, ПАИ

Вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщил президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные исследования института имени Гамалеи, пишет РИА Новости.

«Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследование, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон», - сказал Путин во вторник на саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

По словам главы государства, руководитель института имени Гамалеи отметил, что о уровень нейтрализации «омикрона» «Спутником V» очень высокий.

«Но вот коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации где-то 90 с лишним процентов (населения. - Ред.), 90-95», - сказал Путин.