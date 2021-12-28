Нетрезвый автомеханик угнал «Форд» у клиентки в Великих Луках

15:16, 28 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках автомеханик угнал автомобиль «Форд Фокус» у клиентки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Преступление произошло 26 декабря у дома на улице Л. Толстого. 20-летняя владелица машины решила отремонтировать задние фонари, и ей порекомендовали незнакомого мужчину в качестве автомеханика. Незнакомец угнал автомобиль и поехал по своим делам в городе. Его задержали полицейские на улице Гагарина, выяснилось, что автомеханик был пьян, кроме того, он был лишен водительских прав. Угонщиком оказался 38-летний житель Великолукского района, он дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Угнанная машина возвращена владелице.