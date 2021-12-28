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Происшествия

Жители псковской деревни просят спасти их от нашествия волков

Жительница деревни Гверздонь Псковской области пожаловалась главе региона Михаилу Ведерникову на нашествие волков. Жалобу она разместила на официальном сайте губернатора. 

Псковичка отметила, что волки поселились в деревне несколько лет назад и с тех пор «перервали почти всех собак». «Зимой темнеет рано, ходят в самом центре деревни, два года назад приходили к нашему дому и унесли нашу собачку с цепи. У жительницы деревни унесли и разорвали собаку даже с веранды дома, дверь была не закрыта», – рассказала она.

Женщина отметила, что волки ходят стаями штук по шесть, и довольно часто местные жители видят, как животные ищут пропитание у мусорных контейнеров. «Страшно выйти на улицу или дойти до бани. Прошу обратить внимание и как-то решить эту проблему», – написала жительница деревни. 

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