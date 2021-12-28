Жители псковской деревни просят спасти их от нашествия волков

15:30, 28 декабря 2021, ПАИ

Жительница деревни Гверздонь Псковской области пожаловалась главе региона Михаилу Ведерникову на нашествие волков. Жалобу она разместила на официальном сайте губернатора.

Псковичка отметила, что волки поселились в деревне несколько лет назад и с тех пор «перервали почти всех собак». «Зимой темнеет рано, ходят в самом центре деревни, два года назад приходили к нашему дому и унесли нашу собачку с цепи. У жительницы деревни унесли и разорвали собаку даже с веранды дома, дверь была не закрыта», – рассказала она.

Женщина отметила, что волки ходят стаями штук по шесть, и довольно часто местные жители видят, как животные ищут пропитание у мусорных контейнеров. «Страшно выйти на улицу или дойти до бани. Прошу обратить внимание и как-то решить эту проблему», – написала жительница деревни.