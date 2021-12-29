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Агей Инесей наступил по народному календарю

29 декабря отмечается память святого Аггея — одного из последних пророков Ветхого Завета. Об этом сообщает calend.ru.

По преданию, Аггей жил за 500 лет до Рождества Христова. Ему приписывают пророчества, адресованные иудейскому царю Зоровавелю и первосвященнику Исусу, которых он упрекал в бездействии. Аггей побуждал власть имущих продолжить реставрацию Иерусалимского храма, которая была приостановлена при предыдущем правителе.

Сведений о жизни пророка почти не осталось. Есть только упоминание о том, что Аггей в ранней юности пришел из Вавилона в Иудею и предсказал возвращение своего народа из плена. Скончался он в Иерусалиме, где и был погребен.

На Руси на Агея (Аггея) Инесея наблюдали за погодой, смотрели на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Сильный мороз утром обещал холода до самого Крещения.

Крестьяне также подмечали, как лежит снег у заборов. Если сугробы примыкали вплотную к ограде, это сулило неурожайное лето. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.

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