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Международный день виолончели отмечается 29 декабря

Международный день виолончели, или День виолончелиста отмечается ежегодно 29 декабря. Об этом сообщает calend.ru.

В этот день в 1876 году родился выдающийся каталонский виолончелист, дирижер, композитор и музыкально-общественный деятель Пабло Казальс. Уже к четырем годам он под руководством отца начал играть на скрипке, фортепиано и флейте. Виолончель Пабло освоил во время учёбы в музыкальной школе Барселоны. Казальс стал всемирно известным музыкантом в начале XX века, когда начал гастролировать по Европе, а затем и во многих странах мира, в том числе в России. Он выступал как солист и в ансамбле с С. Рахманиновым, А. Зилоти, А. Гольденвейзером.

Казальс организовал первый в Барселоне симфонический оркестр (и дирижировал им до 1936 года), Рабочее музыкальное общество (которым руководил в 1924-1936 годах), музыкальный журнал и воскресные концерты для рабочих в Каталонии. После Гражданской войны (1936-1939) в Испании, во время которой он активно помогал республиканцам, музыкант эмигрировал из страны. С 1956 года он жил в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), где основал симфонический оркестр и консерваторию. Он же выступил одним из организаторов фестивалей в Праде и Сан-Хуане.

Перу Казальса-композитора принадлежат оратория «Ясли», «Гимн Организации Объединенных Наций», известный также как «Гимн Мира» для оркестра, симфонические, хоровые, камерно-инструментальные и другие произведения. Наибольшую известность приобрела каталонская народная «Песня птиц» в его переложении для виолончели и его записи Баха для виолончели. Он выступал сольно, в составе ансамблей и в сопровождении оркестра.

В 1958 году Казальс был номинирован на Нобелевскую премию мира, награжден Медалью за свободу (США, 1963), Большим крестом Ордена «За заслуги» (Франция, 1971) и другими наградами. В Сан-Хуане проводится Фестиваль Казальса и расположен его музей. С 1957 года в различных странах проводятся международные конкурсы имени Казальса.

Отметим, виолончель как музыкальный инструмент известна с первой половины XVI века.

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