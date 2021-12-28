Потребление фруктов и ягод в России на душу населения выросло почти на 30 кг за 30 лет

16:02, 28 декабря 2021, ПАИ

По итогам 2021 года потребление фруктов и ягод вырастет до 63 кг на россиянина, прогнозирует Россельхозбанк. За последние 10 лет собственное производство выросло почти вдвое, в то время как импорт показал снижение на 10%.

Потребление фруктов и ягод в России на душу населения за 30 лет выросло на 28 кг, а за последние 10 лет на 3 кг.

Несмотря на то что импорт до сих пор играет важнейшую роль в формировании общего объёма рынка фруктов и ягод в России, за 10 лет отмечен существенный прирост внутреннего производства. Доля импорта в структуре рынка снизилась с 72% до 58%, доля внутреннего производства увеличилась с 28% до 42%.

По итогам 2021 года прогнозируемый прирост производства по сравнению с 2020 годом оценивается в 11,4%, при этом производство [1] составит порядка 3,9 млн тонн. Соответственно, прирост производства за 10 лет составит 63%. Одновременно импорт за указанный период сократился на 10% и по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 6,4 млн тонн.

Внутреннее потребление существенно выросло, причем не только за счет роста личного потребления, но и в большей степени за счет роста производственного потребления. Активный спрос со стороны отдельных подотраслей пищевой промышленности (производство детского питания, молочной и кондитерской продукции и др.) способствовал росту производственного потребления до 1,3 млн тонн по итогам 2021 года, что на 64% больше, чем в 2012 году.

«Развитие садоводства, особенно интенсивного и суперинтенсивного типа, а также использование оборудования и технологий для сохранения урожая позволили отечественным аграриям снизить зависимость внутреннего рынка от импорта по тем культурам, которые произрастают в России. Это привело к росту доступности отечественных фруктов и ягод, что в свою очередь способствует росту потребления. Формально до рекомендуемой Минздравом нормы потребления фруктов и ягод 100 кг ещё далеко, при этом Россия обладает необходимыми ресурсами для достижения данного показателя, а повышение инвестиционной привлекательности садоводства, в том числе за счет государственной поддержи, будет этому способствовать», – рассуждает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

2021 год

Валовый сбор [2] плодовых и ягодных культур в 2021 году на 18% превысил результат 2020 года и составил 1,5 млн тонн. По совокупности урожая наибольший вклад в общий сбор вносят Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (42% и 40% соответственно). Ещё 15% приходится на Центральный.

По сбору семечковых (яблоки, груши и т. д.) и субтропических плодов (гранаты, мандарины и т. д.) лидирует ЮФО, по сбору косточковых (сливы, вишня, абрикосы и т. д.) и орехоплодных – СКФО, по сбору ягод – ЦФО.

Импорт и экспорт

Из-за климатических особенностей в Россию импортируются тропические фрукты, поэтому говорить о возможности полного импортозамещения нельзя.

За 10 мес. 2021 г. было ввезено 4,5 млн тонн (в весе продукции) стоимостью 4,1 млрд долларов. В структуре импорта преобладают цитрусовые (1,1 млн тонн, 0,9 млрд долларов), семечковые (0,8 млн тонн, 0,7 млрд долларов) и косточковые (0,5 млн тонн, 0,6 млн долларов). Главными поставщиками в Россию являются: Турция (19%, в натуральном выражении), Египет ( 6,8%), ЮАР ( 5,7%), Молдова ( 5,8%), Азербайджан ( 4,4%).

Основным импортируемым в Россию видом фруктов являются апельсины (8,3% от общего объема импорта фруктов и ягод). Российский рынок свежих апельсинов является одним из самых больших в мире и по итогам 2021 года его объем, по прогнозам, составит порядка 470 тыс. тонн (+10% к 2020 году). Основной причиной роста объемов поставок в 2021 году является снижение стоимости ввозимой продукции (-4% к средним ценам в 2020 году). При этом за 10 лет объемы импорта апельсинов снизились на 14%, что связано с ростом стоимости импортной продукции и, как следствие, с переключением потребителя на товары-субституты - семечковые плоды (яблоки, груши), предложение и ценовая доступность которых в России стала выше.

Основными поставщиками апельсинов на российский рынок являются Египет (лидер), ЮАР и Турция, на долю которых традиционно приходится порядка 95% поставок.

Основными экспортируемыми товарами из России за 10 месяцев 2021 года стали: бананы свежие или сушеные (50,4 тыс. тонн на 37,6 млн долларов, реэкспорт из Эквадора), фрукты (кроме некоторых лесных ягод) и орехи замороженные (8,4 тыс. тонн, 28,1 млн долларов), арбузы и дыни (34,6 тыс. тонн, 4,9 млн долларов), семечковые (яблоки, груши и айва на 11,5 тыс. тонн, 4,1 млн долларов). Главные потребители – Украина (32,3%, в натуральном выражении), Казахстан (24,2%), Беларусь (23,7%), Литва (4,4%), Монголия (3,8%). В целом за 10 месяцев 2021 года экспорт фруктов и ягод из России оценивается 136,6 тыс. тонн, или 96,2 млн долларов.

[1] В хозяйствах всех категорий.

[2] В сельскохозяйственных организациях, КФХ, ИП.