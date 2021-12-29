Дети псковского губернатора кладут письма Деду Морозу в морозилку

11:31, 29 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как его дети отправляют письма Деду Морозу.

В эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram» на портале Псковского агентства информации глава региона сообщил, что письма новогоднему волшебнику его дети кладут в морозилку. «Они говорят, что так доходит быстрее. Под елочкой они уже потом результаты смотрят», - пояснил Михаил Ведерников. Он добавил, что после дети периодически заглядывают в морозилку чтобы проверить, ушло ли послание.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялись две пресс-конференции Михаила Ведерникова - 14 апреля и 5 августа. Кроме того, глава региона участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».