Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Как будет проходить кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове, обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет в Пскове с 22 по 24 июля. О программе мероприятия, о том, какие фильмы войдут в международную конкурсную программу фестиваля, а также на каких площадках пройдут кинопоказы, рассказали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин.

Для вас мы узнали, что в программе фестиваля «Западные ворота» – 50 фильмов из шести стран. Кинопоказы пройдут в БКЗ филармонии, кинотеатрах «Смена» и «Победа», Зелёном театре и Loft, в рамках «Западных ворот» состоится большой конкурс короткометражек.

Кроме того, запланирован премьерный показ картины «Золотые соседи» с Охлобыстиным, Боярским, Ахеджаковой, Немоляевой и Шнуровым в главных ролях, а режиссёр Игорь Угольников привезёт фильм, снятый в Псковской области.

Также на фестивале презентуют отдельную программу для юных зрителей.

Пускать псковичей на кинофестиваль «Западные ворота» будут с прививкой или с антителами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Часто ли задерживаетесь на работе?
Проголосовать >>>

02 июля 2021

Актёр Псковского драматического театра Владимир Свекольников празднует свой день рождения
02 июля 2021

Как будет проходить кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове, обсудили в медиацентре ПАИ
02 июля 2021

Умер народный артист СССР Николай Сличенко
02 июля 2021

«Предлагали побриться, но не пришлось»: житель Новоржевского района рассказал, как снимался в «Деревенской драме»
02 июля 2021

Фольклорный праздник «Горела Купала, горела на Ивана» состоится в «Михайловском»
01 июля 2021

Актёр и музыкант Пётр Мамонов госпитализирован с коронавирусом
01 июля 2021

Выставка художника Александра Александрова открылась в Пскове
01 июля 2021

Изборск и Печоры станут открытием для кинематографистов – Эдуард Пичугин

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...