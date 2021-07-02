Как будет проходить кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове, обсудили в медиацентре ПАИ

19:50, 02 июля 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет в Пскове с 22 по 24 июля. О программе мероприятия, о том, какие фильмы войдут в международную конкурсную программу фестиваля, а также на каких площадках пройдут кинопоказы, рассказали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин.

Для вас мы узнали, что в программе фестиваля «Западные ворота» – 50 фильмов из шести стран. Кинопоказы пройдут в БКЗ филармонии, кинотеатрах «Смена» и «Победа», Зелёном театре и Loft, в рамках «Западных ворот» состоится большой конкурс короткометражек.

Кроме того, запланирован премьерный показ картины «Золотые соседи» с Охлобыстиным, Боярским, Ахеджаковой, Немоляевой и Шнуровым в главных ролях, а режиссёр Игорь Угольников привезёт фильм, снятый в Псковской области.

Также на фестивале презентуют отдельную программу для юных зрителей.

Пускать псковичей на кинофестиваль «Западные ворота» будут с прививкой или с антителами.