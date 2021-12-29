Новогоднее интервью Михаила Ведерникова вышло в спецпроекте «Гвоздь Telegram»

11:10, 29 декабря 2021, ПАИ

Сегодня, 29 декабря, в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram» на портале Псковского агентства информации вышло новогоднее интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Зачем главе региона два-три дня, для чего можно использовать морозилку, какая разница между сюрпризами и подарками, что делал русский мальчик с танком в Африке, почему к губернатору не было вопросов – обо всём этом в неформальном разговоре ведущих «Псковского телеграма» Александра Машкарина и Антона Сергеева с Михаилом Ведерниковым.

«Гвоздь Telegram» – спецпроект программы «Псковский телеграм», в котором собеседниками становятся региональные и федеральные эксперты и политики.