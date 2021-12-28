Александр Котов: Выдвижение моей кандидатуры на пост спикера Псковского областного Собрания – коллективное решение

16:24, 28 декабря 2021, ПАИ

«Выдвижение моей кандидатуры на пост спикера Псковского областного Собрания депутатов – это коллективное решение», – заявил председатель регионального парламента Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live.

Александр Котов подчеркнул, что всегда придерживался точки зрения, что есть определенный срок пребывания руководителя в той или иной должности. По его словам, оптимальный срок – восемь лет, затем нужны перемены. «И когда я участвовал в этой избирательной кампании, я ни в коем случае не настаивал, что буду баллотироваться только при условии, что меня изберут председателем Псковского областного Собрания», – заметил спикер облсобрания.

Он также подчеркнул, что выдвижение его кандидатуры на пост спикера Псковского областного Собрания – это коллективное решение. «Я всегда был человеком команды, и коллеги доверили мне возможность возглавлять Псковское областное Собрание депутатов на очередной срок», – отметил Александр Котов.

«Я понимаю меру своей ответственности перед теми, с кем я работаю, перед соратниками по партии. И считаю, что в этой ситуации просто не имел права отказаться. Безусловно, нужно думать о переменах, о том, чтобы всегда была кадровая скамейка запасных. В том случае, если потребуется замена, всегда должны быть подготовленные для этого люди», – заключил председатель Псковского областного Собрания.