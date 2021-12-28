Михаил Ведерников принял участие в акции «Ёлка желаний»

16:38, 28 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в акции «Ёлка желаний», пишет официальный Telegram-канал региона.

«Новогодние праздники – это время чудес, время, когда мы стараемся порадовать своих родных, близких, других людей, выбираем подарки, - отметил Михаил Ведерников. – Но есть много детей, которые в силу разных причин лишены родительской заботы, родительского тепла».

Губернатор напомнил, что проект «Ёлка желаний» стартовал в 2018 году, а в 2019 году Псковская область стала одним из первых субъектов, который стал полномасштабно проводить это мероприятие на региональном уровне. «И за все это время нам с вами удалось подарить прекрасные моменты, сделать счастливыми несколько сотен наших псковских детишек», - отметил Михаил Ведерников.

В этом году на волшебной ёлке находилось 175 желаний псковских детишек, 111 из них уже отобраны для исполнения.