Александр Котов – о принятии бюджета: Торг здесь неуместен

16:55, 28 декабря 2021, ПАИ

«Есть такое известное выражение: «Торг здесь неуместен!». И я сторонник такого подхода. Торг предполагает, что мы готовы проголосовать за бюджет, если вы в нём учтёте такие и такие расходы. Это неправильно, так нельзя работать», – заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live, комментируя позицию некоторых депутатов по поводу принятия областного бюджета.

Александр Котов подчеркнул, что над бюджетом 2023 года нужно начинать работать в январе. «На согласительной комиссии у нас зачастую есть такие просьбы: дайте денег на ремонт, условно, дома культуры. Но почему нужно в конце года выделять денежные средства на ремонт не важно какого дома культуры?! Что мешало осуществлять эту работу в текущем режиме?» – заметил спикер облсобрания.

По его мнению, в январе следующего года необходимо определить какие-то объекты, которые требуют ремонта, посмотреть программы, по которым можно привлечь средства федерального бюджета на условиях софинансирования со стороны области, выполнить условия этой программы, подать соответствующим образом заявку, включить в план финансирования и рассчитывать на то, что денежные средства в 2023 году будут выделены конкретно на этот объект.

«Это такая тяжёлая, рутинная, кропотливая работа органов местного самоуправления, депутата, который представляет этот избирательный округ», – уточнил Александр Котов.

По его мнению, если работа будет выстроена таким образом, то у депутатов не будет необходимости в конце года в пожарном порядке решать, куда какие деньги кинуть. «Мы должны планировать всё заранее, определяя при этом приоритеты. Ведь у нас есть большое количество тех же домов культуры. Нужно определить, какие из них нужно ремонтировать в первую очередь, какие отложить», – подчеркнул он.

«Если таким образом строить работу, то никакого «торга» не будет. Будет нормальная работа, и органы исполнительной власти всегда поддержат любое конструктивное предложение, понимая, что мы все отталкиваемся от приоритетов», – добавил спикер.

Он также уточнил, что сейчас в большей степени согласительная комиссия работает над какими-то точечными заявками. «Это не дело областного Собрания! Это дело органов местного самоуправления. Мы должны решать системные вопросы, – подчеркнул Александр Котов. – Если мы над системными вопросами научимся работать, то по-другому будет выглядеть и законодательный орган, и проще будет работать органам исполнительной власти области с нами».