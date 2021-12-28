Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Котов – о принятии бюджета: Торг здесь неуместен

«Есть такое известное выражение: «Торг здесь неуместен!». И я сторонник такого подхода. Торг предполагает, что мы готовы проголосовать за бюджет, если вы в нём учтёте такие и такие расходы. Это неправильно, так нельзя работать», – заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live, комментируя позицию некоторых депутатов по поводу принятия областного бюджета.

Александр Котов подчеркнул, что над бюджетом 2023 года нужно начинать работать в январе. «На согласительной комиссии у нас зачастую есть такие просьбы: дайте денег на ремонт, условно, дома культуры. Но почему нужно в конце года выделять денежные средства на ремонт не важно какого дома культуры?! Что мешало осуществлять эту работу в текущем режиме?» – заметил спикер облсобрания.

По его мнению, в январе следующего года необходимо определить какие-то объекты, которые требуют ремонта, посмотреть программы, по которым можно привлечь средства федерального бюджета на условиях софинансирования со стороны области, выполнить условия этой программы, подать соответствующим образом заявку, включить в план финансирования и рассчитывать на то, что денежные средства в 2023 году будут выделены конкретно на этот объект.

«Это такая тяжёлая, рутинная, кропотливая работа органов местного самоуправления, депутата, который представляет этот избирательный округ», – уточнил Александр Котов.

По его мнению, если работа будет выстроена таким образом, то у депутатов не будет необходимости в конце года в пожарном порядке решать, куда какие деньги кинуть. «Мы должны планировать всё заранее, определяя при этом приоритеты. Ведь у нас есть большое количество тех же домов культуры. Нужно определить, какие из них нужно ремонтировать в первую очередь, какие отложить», – подчеркнул он.

«Если таким образом строить работу, то никакого «торга» не будет. Будет нормальная работа, и органы исполнительной власти всегда поддержат любое конструктивное предложение, понимая, что мы все отталкиваемся от приоритетов», – добавил спикер.

Он также уточнил, что сейчас в большей степени согласительная комиссия работает над какими-то точечными заявками. «Это не дело областного Собрания! Это дело органов местного самоуправления. Мы должны решать системные вопросы, – подчеркнул Александр Котов. – Если мы над системными вопросами научимся работать, то по-другому будет выглядеть и законодательный орган, и проще будет работать органам исполнительной власти области с нами».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

28 декабря 2021

Александр Котов – о цифровизации избирательных кампаний: Нужно двигаться по этому пути
28 декабря 2021

Александр Котов пообещал помощь «политических динозавров» новым депутатам
28 декабря 2021

Спикер псковского заксобрания: «Единая Россия» готова к компромиссу
28 декабря 2021

Александр Котов: «Яблоко» – партия, с которой невозможно договариваться
28 декабря 2021

Александр Котов – о принятии бюджета: Торг здесь неуместен
28 декабря 2021

Александр Котов – о взаимодействии с исполнительной властью: Всегда есть возможность диалога
28 декабря 2021

Александр Котов: Выдвижение моей кандидатуры на пост спикера Псковского областного Собрания – коллективное решение
28 декабря 2021

Александр Котов считает целесообразной оптимизацию численности гордум Пскова и Великих Лук

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...