Александр Котов: «Яблоко» – партия, с которой невозможно договариваться

17:08, 28 декабря 2021, ПАИ

«Яблоко» – это партия, с которой невозможно договариваться. Просто невозможно. Все попытки, которые я предпринимал, заканчивались ничем. Нет никакой другой позиции, они не слышат никого, кроме себя», – заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live.

По словам Александра Котова, экс-депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг вообще был ортодоксальным политиком. «Он всегда считал, что он один прав, никогда не слышал другую точку зрения, не был готов к компромиссам. И сейчас Артур Гайдук [депутат Псковского областного Собрания. – ПАИ] демонстрирует примерно то же самое, хотя по складу характера он человек, который в принципе готов к диалогу», – заметил спикер облсобрания.

В качестве примера Александр Котов привёл голосование по областному бюджету. «Мы принимаем законопроект в первом чтении, и в этот момент утверждаем основные параметры бюджета. Всего четыре цифры: доходы, расходы, дефицит бюджета и предел государственного долга. Это цифры, на которые сложно повлиять. Они, что называется, рассчитаны математически. Доходы нам считает налоговая инспекция – это орган, который способен спрогнозировать их возможное поступление в областной бюджет в течение следующего года. Расходы мы определяем, отталкиваясь от доходов. Вокруг чего здесь полемику вести?» – отметил спикер облсобрания.

Тем не менее оппозиция голосует против, заметил Александр Котов. «После этого представителей этих политических партий мы включаем в согласительную комиссию несмотря на то, что они уже изначально поставили точку: если в первом чтении проголосовали против, какой смысл дальше вести диалог? В согласительной комиссии они работают, вносят предложения, потом обижаются, что эти предложения ещё и не принимают. Хотя источники финансирования для этих предложений во многих случаях носят исключительно популистский характер», – добавил он.

Когда Псковское областное Собрание рассматривает бюджет во втором чтении, в выступлениях опять звучит критика, заметил Александр Котов. «Скажите, это конструктивно? Абсолютно неконструктивно. Я бы видел это так: вы проголосуйте за бюджет в первом чтении, дайте самим себе возможность для диалога. Внесите какие-то поправки, постарайтесь найти реалистичные, разумные источники финансирования для этих поправок. И потом, когда вам отказали, отклонили ваши поправки, у вас появляется полное право сказать: слушайте, мы за бюджет во втором чтении не проголосуем, потому что вы не учли поправки, которые мы считаем очень важными. Это был бы нормальный диалог. Но этого нет», – отметил спикер Псковского областного Собрания.

По мнению Александра Котова, в работе депутата Псковского областного Собрания Артура Гайдука очень сильно прослеживается рука руководителя регионального отделения партии «Яблоко». «Может, это пройдёт? Очень хотелось бы, чтобы не было жёсткой, зачастую неоправданной позиции «против». Ведь всегда же можно найти рациональное зерно в чём-то», – заключил Александр Котов.