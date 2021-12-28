Спикер псковского заксобрания: «Единая Россия» готова к компромиссу

17:14, 28 декабря 2021, ПАИ

«Единая Россия» готова к компромиссу. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live.

«Единая Россия» готова к компромиссу. Я могу привести примеры, когда мы реагировали на законодательные инициативы депутатов – представителей других политических партий. Вместе с коммунистами мы принимали закон Псковской области «О детях войны». Вместе с ЛДПР корректировали региональное законодательство о льготах, о мерах социальной поддержки граждан. Со «Справедливой Россией» мы договаривались», – сказал спикер облсобрания.

«Всегда есть возможность для компромисса, диалога. Зачем её с порога отвергать?» – заключил Александр Котов.