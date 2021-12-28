Елена Бибикова посетила Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов

17:19, 28 декабря 2021, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова посетила Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В старейшем стационарном учреждении соцобслуживания Псковской области в настоящее время проживают 316 человек, из которых 132 человека имеют особый социальный статус — это «дети войны», «труженики тыла», «несовершеннолетние узники» и ветераны труда.

В ходе визита совместно с председателем Комитета по социальной защите региона Ольгой Евстигнеевой, руководителем территориального отдела соцзащиты Марией Ульяновой и директором стационара Ольгой Скригаловской Елена Бибикова ознакомилась с условиями проживания пожилых граждан и людей с инвалидностью, объемами и направлениями предоставляемой социальной помощи и услуг, а также обсудила вопросы, требующие решения и возможной поддержки на законодательном уровне.

«Мы понимаем, что в стационарных учреждениях круглосуточного пребывания, как правило, проживают одинокие люди, часто с множественными заболеваниями, крайне нуждающиеся в постоянной посторонней помощи и заботе, — отметила Елена Бибикова, — до стационара они жили в непростых условиях, чаще всего — в деревенском доме, где зимой нужно каждый день топить печь, ходить за водой, далеко ехать в магазин, если не приходит автолавка, готовить пищу, обслуживать себя. Многим с годами это становится не под силу, и спасением здесь является государственный стационар, где тепло, они накормлены, ухожены, есть медицинская помощь, где для желающих организуют досуг и занятия любимым делом».

Елена Бибикова осмотрела все отделения интерната. Побывала в бюджетном отделении, в котором в настоящее время проживают 285 человек, поговорила с людьми, расспросив, довольны ли они питанием, проживанием, заботой. Во время разговора кто-то из них занимался вместе с инструктором творчеством, другие смотрели телевизор или находились у себя в комнатах. В ответ сенатор услышала, что людей все устраивает. Единственное, чего им хотелось получать больше, — это медицинская помощь.

Далее сенатор осмотрела отделение «Милосердие», где находятся тяжелобольные люди и инвалиды, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, и платное отделение, где можно проживать в одноместной комнате и в более комфортных условиях.

«В Великолукском интернате я бывала не раз, — отметила сенатор чуть позже, — и должна сказать, что он один из лучших в Псковской области. Но в свете современных задач, стоящих перед социальной сферой страны, по продлению активного здорового долголетия, мероприятий, реализуемых в рамках «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года», успешного проведения в стране пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода, развития стационарозамещающих технологий — важно было посмотреть и на месте обсудить с руководителями новые возможности работы. Важно также определиться в решении основной проблемы на сегодняшний день, присущей практически всей государственной стационарной сети, — расселением, чтобы люди жили не по четыре, пять человек, а по два, три максимум».

Елена Бибикова встретилась с коллективом учреждения, поблагодарив, в первую очередь, за очень важную и нужную работу, за нелегкий труд, требующий много терпения, душевных качеств и желания помогать. «Своим трудом, своим отношением к старикам вы создаете такую атмосферу, которая дает человеку возможность чувствовать себя в стационаре не хуже, чем дома», — подчеркнула сенатор.

Кроме того, Елена Бибикова рассказала участникам встречи о направлениях развития системы социальной защиты в России, цифровизации и движении к созданию в стране социального казначейства и Социального фонда. Особое внимание сенатор обратила на новое законодательство и законодательные инициативы, находящиеся в работе в Совете Федерации. Работниками интерната информация была воспринята с интересом и вниманием.

В заключение Елена Бибикова ответила на вопросы и поздравила всех с наступающим Новым годом.