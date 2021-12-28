Александр Котов пообещал помощь «политических динозавров» новым депутатам
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов пообещал помощь «политических динозавров» новым депутатам. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live.
«Понятно, что новичкам ещё нужно освоиться, чтобы понять все механизмы, которые они могут использовать для работы в областном Собрании, но это не потребует значительного времени. Потому что у нас есть – использую чужое выражение – «политические динозавры», которые уже длительное время работают в законодательном органе, у которых можно перенимать опыт», – отметил Александр Котов.
Он также заметил, что депутаты регионального парламента готовы к сотрудничеству друг с другом. «Независимо от того, что мы принадлежим к разным политическим партиям, мы готовы к сотрудничеству, готовы разговаривать друг с другом, помогать, делиться опытом, так всегда было. И мы будем продолжать эту практику. Используя новый, свежий взгляд, молодость, желание что-то поменять и опыт политической, депутатской работы, можно совершенствовать работу Собрания в целом», – заключил Александр Котов.
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