Александр Котов пообещал помощь «политических динозавров» новым депутатам

17:21, 28 декабря 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов пообещал помощь «политических динозавров» новым депутатам. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live.

«Понятно, что новичкам ещё нужно освоиться, чтобы понять все механизмы, которые они могут использовать для работы в областном Собрании, но это не потребует значительного времени. Потому что у нас есть – использую чужое выражение – «политические динозавры», которые уже длительное время работают в законодательном органе, у которых можно перенимать опыт», – отметил Александр Котов.

Он также заметил, что депутаты регионального парламента готовы к сотрудничеству друг с другом. «Независимо от того, что мы принадлежим к разным политическим партиям, мы готовы к сотрудничеству, готовы разговаривать друг с другом, помогать, делиться опытом, так всегда было. И мы будем продолжать эту практику. Используя новый, свежий взгляд, молодость, желание что-то поменять и опыт политической, депутатской работы, можно совершенствовать работу Собрания в целом», – заключил Александр Котов.