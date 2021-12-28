Юные великолучане завоевали медали на соревнованиях по лыжным гонкам в Тверской области

17:34, 28 декабря 2021, ПАИ

Юные великолучане завоевали призовые места на соревнованиях по лыжным гонкам в Западной Двине Тверской области. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации города на Ловати.

Результаты великолучан:

Группа 2012 и младше (дистанция 1 км):

2 место - Ласьков Георгий.

Группа 2010 - 2011 (дистанция 2 км):

1 место - Янченко Яна и Ласьков Серафим;

2 место - Михайлов Вячеслав.

Группа девочек 2008 - 2009 (дистанция 2 км):

2 место - Белова Маргарита.

Группа юношей 2007- 2006 (дистанция 5 км):

1 место - Николаев Владислав.