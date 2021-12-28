Юные великолучане завоевали медали на соревнованиях по лыжным гонкам в Тверской области
Юные великолучане завоевали призовые места на соревнованиях по лыжным гонкам в Западной Двине Тверской области. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации города на Ловати.
Результаты великолучан:
Группа 2012 и младше (дистанция 1 км):
2 место - Ласьков Георгий.
Группа 2010 - 2011 (дистанция 2 км):
1 место - Янченко Яна и Ласьков Серафим;
2 место - Михайлов Вячеслав.
Группа девочек 2008 - 2009 (дистанция 2 км):
2 место - Белова Маргарита.
Группа юношей 2007- 2006 (дистанция 5 км):
1 место - Николаев Владислав.
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