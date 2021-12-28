В Псковской области нет активных вспышек коронавируса

17:50, 28 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области нет вспышек коронавируса. Об этом во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Александр Нестерук отметил, что за 6 недель заболеваемость снизилась на 46%, но она всё равно в сравнении с другими регионами достаточно высока.

Псковская область занимает 4 место из 11 среди регионов СЗФО по заболеваемости коронавирусом.

«Значительно снизилась заболеваемость у детей от 0 до 17 лет. Но при этом незначительный рост в категории 65 и старше лет и в категории 18-29 лет», - добавил Нестерук.

Также спикер добавил, что в Пскове фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом – за неделю он составил 23№. Эпидпорог превышен почти в два раза.