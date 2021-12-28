Шестую неделю в Псковской области наблюдается снижение заболеваемости COVID-19
Шестую неделю в Псковской области фиксируется снижение динамики заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 28 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Глава региона подчеркнул, что улучшение в Псковской области эпидемиологической ситуации позволило снизить нагрузку на здравоохранение.
Также губернатор отметил, что в регионе увеличивается количество выздоровевших от коронавируса. Благодаря этому новогодние праздники мы встречаем без дополнительных ограничений, уточнил Михаил Ведерников.
Как планируете провести новогодние каникулы?
Депутаты Госдумы предложили ограничить срок необеспеченных потребительских кредитов пятью годами
Роспотребнадзор опасается ухудшения эпидемиологической ситуации в Псковской области из-за наплыва туристов
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)