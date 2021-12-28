Шестую неделю в Псковской области наблюдается снижение заболеваемости COVID-19

18:00, 28 декабря 2021, ПАИ

Шестую неделю в Псковской области фиксируется снижение динамики заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 28 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона подчеркнул, что улучшение в Псковской области эпидемиологической ситуации позволило снизить нагрузку на здравоохранение.

Также губернатор отметил, что в регионе увеличивается количество выздоровевших от коронавируса. Благодаря этому новогодние праздники мы встречаем без дополнительных ограничений, уточнил Михаил Ведерников.