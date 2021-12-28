65,4% жителей Псковской области привились от коронавируса

18:02, 28 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области по последним данным 65,4% жителей сделали прививку от коронавируса. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба 28 декабря.

По ее словам, темпы вакцинации «особо не увеличился» и составляет около 1 тысячи манипуляций в день.

Кроме того, Марина Гаращенко отметила, что несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области немного улучшилась, количество ковидных бригад не уменьшается.

«1738 с ковидом лечатся амбулаторно. 438 пациентов в стационаре с коронавирусной пневмонией. На праздники все медицинские организации будут работать», - сказала Гаращенко.

Она также подчеркнула, что амбулаторно-поликлиническая сеть будет работать в ежедневном режиме: взрослая сеть с 8 утра до 15:00 (8 января до 17:00), детская — с 8 до 15:00 (8 января до 17:00). То же касается женской консультации и стоматологии - с 8 до 15:00. Кроме того, прививочные пункты на праздничных выходных в торговых центрах будут работать в том же режиме, либо до 15:00, окончательное решение будет принято до конца дня.