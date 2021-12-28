Воспитанники Локнянской детской школы искусств дали отчётный концерт

19:05, 28 декабря 2021, ПАИ

Воспитанники детской школы искусств посёлка Локня приняли участие в отчётном концерте, посвящённом окончанию первого полугодия. Об этом сообщил корреспондент газеты «Восход».

Тридцать обучающихся детской школы искусств с волнением представили на суд зрителей вокальные номера, музыкальные произведения, исполненные на разных инструментах: балалайке, гуслях, баяне, фортепиано, гитаре.

Дети стремились своими выступлениями передать радостное настроение новогоднего и рождественского праздников, красоту зимней природы, показать, что они уже многому научились. И это в полной мере удалось и самым маленьким, старательным ученикам: Ивану Шершневу, Анне Манжиевской, Лизе Прокофьевой, Маше Дмитриевой, Саше Макаровой, — и обучающимся постарше, уже не первый год выступающим на сцене и детской школы искусств, и культурно-досугового центра: Инге Кулаковой, Анне Малышевой, Семёну Полюбину, Варе Бедуля, Рафиту Искандарову, Свете Семёновой, Алене Босенко и другим обучающимся.

«Зрители — родители, бабушки — волновались не меньше воспитанников, радовались их успехам, выступление каждого юного артиста сопровождали аплодисментами. Зрители и артисты все вместе стали участниками незабываемого новогоднего концерта», — сообщили в газете.