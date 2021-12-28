В Идрицком доме культуры начались новогодние представления
В Идрицком доме культуры начались первые новогодние представления, сообщает газета «Призыв».
В гости к ребятам и их родителям пришла сказка «Я не верю!» с удивительными сказочными персонажами. Праздничные новогодние хороводы, игры возле красиво украшенной ёлочки оставили приятное впечатление у участников праздника.
Дедушка Мороз внимательно слушал стихи детей и одаривал всех подарками.
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