В Идрицком доме культуры начались новогодние представления

20:16, 28 декабря 2021, ПАИ

В Идрицком доме культуры начались первые новогодние представления, сообщает газета «Призыв».

В гости к ребятам и их родителям пришла сказка «Я не верю!» с удивительными сказочными персонажами. Праздничные новогодние хороводы, игры возле красиво украшенной ёлочки оставили приятное впечатление у участников праздника.

Дедушка Мороз внимательно слушал стихи детей и одаривал всех подарками.