ПсковГУ исполнил новогоднее желание подростка из Великих Лук

21:01, 28 декабря 2021, ПАИ

Познакомиться с шеф-поваром, который поделится секретами мастерства, — именно этого захотел участник акции «Ёлка желаний» 16-летний Виктор, воспитанник Великолукского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета. Стремление стать поваром окрепло в нём ещё в детстве, когда мальчик случайно увидел ресторанного шефа в процессе работы.

Желание, загаданное Виктором, исполнила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. Она пригласила подростка и его друзей в Псков: ребята не только посетили мастер-класс повара университетской столовой, но и познакомились с университетом, побывали в разных его корпусах, узнали о том, какую профессию здесь можно получить.

– Я много чего умею готовить, — рассказывает Виктор. — Если что-то не умею — смотрю в интернете. У нас в детском доме есть кружок «Домовёнок» — я там занимаюсь и готовлю для своих одноклассников. Любимое блюдо, которое у меня лучше всего получается, — жареные пельмени. Я учусь в девятом классе, если хорошо сдам экзамены, то пойду учиться на повара.