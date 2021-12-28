В колонию в Татарстане доставили брикеты замороженных куриных тушек с гашишем внутри
В Татарстане в исправительную колонию № 19 доставили брикеты замороженных куриных тушек, в них нашли гашиш общей массой 274,9 грамма, сообщает Interfax со ссылкой на пресc-центр ФСИН России.
Наркотики в полиэтиленовых свёртках обнаружили при проверке мяса сотрудники колонии и регионального управления по контролю за оборотом наркотиков.
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28 декабря 2021
В колонию в Татарстане доставили брикеты замороженных куриных тушек с гашишем внутри