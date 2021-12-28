В колонию в Татарстане доставили брикеты замороженных куриных тушек с гашишем внутри

21:50, 28 декабря 2021, ПАИ

В Татарстане в исправительную колонию № 19 доставили брикеты замороженных куриных тушек, в них нашли гашиш общей массой 274,9 грамма, сообщает Interfax со ссылкой на пресc-центр ФСИН России.

Наркотики в полиэтиленовых свёртках обнаружили при проверке мяса сотрудники колонии и регионального управления по контролю за оборотом наркотиков.