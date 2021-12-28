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«Единая Россия» поздравила ветеранов войны в Печорах

Ветеранам принесли новогодние подарки и праздничные поздравления от главы Печорского района Сергея Тарасика. Фото: «Печорская правда»

28 декабря в гости к ветеранам Великой Отечественной войны Василию Дмитриевичу Кивику, Дмитрию Васильевичу Воронкову, Василию Дмитриевичу Тимофееву и Ивану Дмитриевичу Панину приходили Дед Мороз и Снегурочка. Это происходило в рамках партийной акции «С Новым годом, ветеран!».

Они принесли новогодние подарки от партии «Единая Россия» и праздничные поздравления от главы Печорского района Сергея Тарасика, а также от районной ветеранской организации.

А ещё Дед Мороз и Снегурочка с аналогичной миссией побывали в гостях у Героя Социалистического Труда Ольги Васильевны Мазанцевой.

Также заслуженным ветеранам были переданы продуктовые наборы от благотворительного фонда «Русь».

Спойлер: в роли Деда Мороза — председатель районной ветеранской организации Александр Демьяненко, Снегурочка — волонтёр Татьяна Потапова. А помогала им исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ангелина Исакова.

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