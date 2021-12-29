Усвятские школьники закончили образование по дополнительной программе

23:54, 28 декабря 2021, ПАИ

Группа ребят из 5–8-х классов Усвятской средней школы окончила обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Геоинформационные технологии, вводный модуль».

Школьники научились работать с программами SASplanet, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Панорамы», «Google.Карты», «Народные карты», PGTui, «Фотошоп».

В процессе обучения ребята выяснили, что в интернете практически отсутствуют панорамные карты посёлка Усвяты. С помощью квадрокоптеров они сделали панорамные фотографии и отправили на модерацию в «Яндекс.Карты».

Парни надеются, что их фото пройдут экспертизу, хотя зимние фотографии не всегда корректны из-за нечётких снежных контуров.

Ещё одним важным достижением стало размещение на «Народной карте» памятника Ленину, который находится в центре посёлка.

Итогом работы стали два проекта. Пятиклассники Владислав Сергеев, Глеб Чухломин, Даниил Субботин, Никита Кириенков и восьмиклассник Александр Островский подготовили групповой проект на тему «Достопримечательности Усвят». Струков Даниил представил индивидуальный проект «Панорама Усвят». В работах ребята использовали материалы фотосъёмок, сделанных с помощью квадрокоптера.

За плодотворное обучение ребята получили сертификаты. Курсом руководил педагог детского технопарка «Кванториум» города Великие Луки Игорь Бизюлев.