В Пскове осудят мужчину по обвинению в убийстве и покушении на убийство иностранных граждан

00:02, 29 декабря 2021, ПАИ

Третьим отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении зарегистрированного в городе Невеле Псковской области 53-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух лиц) УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 4 апреля 2010 года обвиняемый в ходе ссоры в Полоцком районе Витебской области Республики Беларусь нанёс двум местным жителям множество ножевых ранений. В ходе инцидента одному из пострадавших удалось убежать, а его знакомый скончался на месте преступления. Тем временем предполагаемый злоумышленник покинул территорию Республики Беларусь, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

По данному факту компетентными органами Республики Беларусь возбуждено уголовное дело, которое спустя 10 лет передано на территорию Российской Федерации для осуществления уголовного преследования скрывшегося от органов предварительного следствия преступника.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками УУР УМВД России по Псковской области предполагаемый злоумышленник задержан в Подмосковье и заключён под стражу.

К этому времени псковские следователи повторно допросили свидетелей на территории российской стороны и в Республике Беларусь в рамках международного поручения. После предъявления изобличающих доказательств обвиняемый, который изначально отрицал свою причастность, признал себя виновным по существу обвинения и подробно рассказал об обстоятельствах совершённых им преступлений.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.