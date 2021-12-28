Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Пскове осудят мужчину по обвинению в убийстве и покушении на убийство иностранных граждан

Третьим отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении зарегистрированного в городе Невеле Псковской области 53-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух лиц) УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 4 апреля 2010 года обвиняемый в ходе ссоры в Полоцком районе Витебской области Республики Беларусь нанёс двум местным жителям множество ножевых ранений. В ходе инцидента одному из пострадавших удалось убежать, а его знакомый скончался на месте преступления. Тем временем предполагаемый злоумышленник покинул территорию Республики Беларусь, в связи с чем был объявлен в международный розыск.  

По данному факту компетентными органами Республики Беларусь возбуждено уголовное дело, которое спустя 10 лет передано на территорию Российской Федерации для осуществления уголовного преследования скрывшегося от органов предварительного следствия преступника.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками УУР УМВД России по Псковской области предполагаемый злоумышленник задержан в Подмосковье и заключён под стражу.

К этому времени псковские следователи повторно допросили свидетелей на территории российской стороны и в Республике Беларусь в рамках международного поручения. После предъявления изобличающих доказательств обвиняемый, который изначально отрицал свою причастность, признал себя виновным по существу обвинения и подробно рассказал об обстоятельствах совершённых им преступлений.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

28 декабря 2021

В колонию в Татарстане доставили брикеты замороженных куриных тушек с гашишем внутри
28 декабря 2021

На трассе Р-23 в Псковской области столкнулись две иномарки
28 декабря 2021

Нетрезвый автомеханик угнал «Форд» у клиентки в Великих Луках
27 декабря 2021

В Пскове проводится проверка по факту падения подростка из окна
27 декабря 2021

Мужчина выпал из окна псковской многоэтажки
27 декабря 2021

В Пскове столкнулись три легковых автомобиля
27 декабря 2021

Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
27 декабря 2021

Три года условно получил виновник «пьяного» ДТП в Дно


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...