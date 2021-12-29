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В Пскове ищут дом для трёх рыжих котят, брошенных на дачах

Лёвушка

В Пскове отдают в добрые руки трёх семимесячных котят, найденных брошенными вместе с кошкой на дачах. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Кот Лёвушка диковат, на руки не даётся, но погладить себя позволяет. «Даже пару раз помурчал, когда почесали спинку. Самый контактный из троих котят. Нужна ласка и терпение, чтобы начал доверять», - рассказала псковичка, на передержке у которой находятся животные.

Севочка

Севочка тоже побаивается людей, прижимает уши от страха. Из рук вырывается, но гладиться даётся.

Марсик шипит и удирает. «Если не смог удрать, терпит, пока его гладят, но очень боится. Самый дикий из троих котят», - добавила волонтёр.

Марсик

Котята родились примерно в мае 2021. Кастрированы, привиты, обработаны от паразитов. Отдаются ответственным людям, в семью без маленьких детей. «Любая дикая кошка станет домашней, если подарить ей немного любви и тепла», - заметила псковичка.

По всем вопросам обращаться по телефону +7(911)369-97-64 (Ольга).

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