До -10 градусов ожидается в Пскове 29 декабря

08:57, 29 декабря 2021, ПАИ

29 декабря в Пскове ожидается день без существенных осадков. Температура днем составит от -10 до -8 градусов, ночью — от -14 до -12, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По данным Псковского гидрометцентра, в Великих Луках также не будет существенных осадков. Температура днем составит от -9 до -7 градусов, ночью — от -15 до -13.

В целом по региону ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Будет дуть умеренный ветер южных направлений, дневные температуры не превысят -10...-5 градусов, ночью похолодает до -15...-10.