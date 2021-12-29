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Общество

До -10 градусов ожидается в Пскове 29 декабря

29 декабря в Пскове ожидается день без существенных осадков. Температура днем составит от -10 до -8 градусов, ночью — от -14 до -12, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

По данным Псковского гидрометцентра, в Великих Луках также не будет существенных осадков. Температура днем составит от -9 до -7 градусов, ночью — от -15 до -13.

В целом по региону ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Будет дуть умеренный ветер южных направлений, дневные температуры не превысят -10...-5 градусов, ночью похолодает до -15...-10.

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