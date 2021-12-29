Два ДТП с пострадавшими произошло в Великих Луках

09:17, 29 декабря 2021, ПАИ

28 декабря вечером в Великих Луках произошло два ДТП с пострадавшими, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Как уточнили в УГИБДД России по Псковской области, у дома №50 на улице Революционной 40-летний водитель автомобиля Citroën Xsara выбрал небезопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Iveco 2227UU, за рулём которого находился 44-летний мужчина. В результате ДТП в больницу с травмами доставлена 57-летняя пассажирка иномарки.

Вторая авария произошла у дома №23 на проспекте Ленина. 56-летний водитель Volkswagen Transporter выбрал небезопасную дистанцию и допустил столкновение с Lada Granta, за рулём которого находилась 25-летняя девушка.

В результате ДТП пострадал 26-летний пассажир Lada. Он получил ушиб мягких тканей грудной клетки. После оказания помощи он был отпущен домой.