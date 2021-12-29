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Общество

Возвращение смертной казни в России допустил глава Конституционного суда

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин не исключил возврата смертной казни в России в будущем, следует из его новой книги «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной накануне на сайте КС. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что в стране действует бессрочный мораторий на применение высшей меры наказания, что было условием для вступления в Совет Европы. В 1999 и 2009 суд подтвердил это решение, однако формально КС не отменил смертную казнь, поскольку это может сделать только законодатель. По его словам, суд лишь объявил практически бессрочным мораторий на ее назначение и применение.

«То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», — подчеркнул Зорькин.

Судья отметил, что вопрос полностью закрыт до тех пор, пока существует практика умышленных убийств. Он подчеркнул, что здесь многое зависит от общей правовой ситуации в стране.

«От того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания того прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства», — заключил автор книги.

Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.

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