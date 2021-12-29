Женщина получила ушибы после ДТП на перекрёстке у кладбища в Пскове

09:28, 29 декабря 2021, ПАИ

Женщина получила ушибы после ДТП на перекрёстке у кладбища в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области

Авария произошла 28 декабря в 9:05 у дома №14 по улице Коммунальной.

33-летний водитель автомобиля Ssang Yong проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Opel Astra. В момент аварии водитель второго авто завершала поворот налево. В результате ДТП водитель «Опеля» с ушибами была доставлена в Псковскую областную больницу, после чего отпущена домой.