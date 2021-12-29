Проблему с подвозом школьников пытается решить прокуратура в Пушкиногорском районе

10:05, 29 декабря 2021, ПАИ

В Пушкиногорском районе прокуратура пытается добиться нормализации функционирования системы транспортного обслуживания для школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что подвоз одного из учащихся осуществляется с ближайшей автобусной остановки, расположенной за четыре километра от места его проживания, при установленной для сельской местности норме, равной одному километру. Также обращение местного жителя на эту тему фактически не рассматривалось администрацией Пушкиногорского района в законном порядке. В связи с этим прокурор Пушкиногорского района внес представление в адрес главы Пушкиногорского района с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора заявлены руководящему лицу и находятся на стадии рассмотрения.