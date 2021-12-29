120 тысяч рублей заплатит застреливший косулю браконьер из Псковской области

10:29, 29 декабря 2021, ПАИ

120 тысяч рублей заплатит застреливший косулю браконьер из Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

22 февраля 2021 года ответчик, находясь на территории охотничьих угодий в Дедовичском районе, застрелил самца европейской косули. «Мужчина осуществлял первичную переработку косули европейской с применением топора и ножа и перемещал продукцию охоты в транспортном средстве — без соответствующих документов на право охоты», - уточнили в пресс-службе.

Однако ответчик пояснил, что 22 февраля находился в лесу с целью поиска лосиных рогов. Здесь он, якобы, и обнаружил тушу косули, которую решил разделать и скормить собаке. С помощью ножа и топора он разделал тушу, мясо положил в рюкзак, а шкуру, голову и внутренности отнес в сторону на 300 метров. У одной из деревень его остановил сотрудник ГИБДД и представитель регионального комитета по природным ресурсам и экологии.

В результате суд удовлетворил иск комитета и взыскал с ответчика ущерб в размере 120 000 рублей и государственную пошлину в размере 3 600 рублей.