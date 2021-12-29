В 4,5 тысячи рублей обойдётся туристам посуточная аренда жилья в новогоднем Пскове

10:51, 29 декабря 2021, ПАИ

В 4,5 тысячи рублей обойдётся туристам посуточная аренда жилья в новогоднем Пскове, сообщают аналитики Циан, которые выясняли, сколько стоит аренда жилья на новогодние праздники в пригородах и самых популярных туристических локациях России.

Посуточная аренда квартиры в новогоднюю ночь, как правило, обходится в 2−3 раза дороже, чем в другие дни. Наибольшая наценка в городах «Золотого кольца» и других туристических локациях вокруг Москвы, таких как Тула, Тверь, Рязань.

В лидерах по ценам (5,3 тыс. рублей) и их динамике (+25%) Тула, которая стала популярным туристическим направлением среди москвичей. В Пскове ставка аренды за год выросла с 4,2 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей (+6,8%). Такие же цены в Твери. Немного ниже аренда обойдется в Рязани (4,4 тысячи рублей) и Великом Новгороде (4 тысячи рублей).