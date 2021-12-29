Более 283 млн человек в мире заразились COVID-19

10:51, 29 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на утро 29 декабря в мире зарегистрировано 283 243 519 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 431 629 человек. Количество выздоровевших – 251 925 538.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 54 148 544. В этой стране от коронавируса умер 842 161 человек, выздоровело – 41 325 110.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 437 152 человека, 9 337 447 пациентов выздоровело, 306 090 – умерло.