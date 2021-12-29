В Пскове изъяли две банкноты с признаками подделки
В Пскове изъяли две банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фальшивые купюры достоинством две и пять тысяч рублей были обнаружены 28 декабря в одном из финансовых учреждений города. Все обстоятельства произошедшего выясняют стражи порядка в рамках возбужденных уголовных дел.
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