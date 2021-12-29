В Пскове изъяли две банкноты с признаками подделки

10:56, 29 декабря 2021, ПАИ

В Пскове изъяли две банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивые купюры достоинством две и пять тысяч рублей были обнаружены 28 декабря в одном из финансовых учреждений города. Все обстоятельства произошедшего выясняют стражи порядка в рамках возбужденных уголовных дел.