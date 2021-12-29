Путин внёс в Госдуму упрощающий получение гражданства законопроект

10:56, 29 декабря 2021, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, регулирующий отношения в области российского гражданства, текст документа опубликован в думской электронной базе данных. Об этом пишет РИА Новости.

Документ предлагает расширить полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства.



Законопроект также предполагает сокращение числа требований при получении гражданства более чем к 20 категориям лиц. Речь идет о гражданах бывшего СССР и их детях; участниках госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, живущих за рубежом; людях, близкие родственники которых живут в России и являются ее гражданами; людях, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР (в пределах государственной границы современной России), и других категориях претендентов на российское гражданство.

В ведении президента предлагается оставить только прием в гражданство в исключительном порядке. Он будет распространяться на ветеранов ВОВ — граждан бывшего СССР; лиц, имеющих особые заслуги перед Россией; лиц, которые представляют интерес для страны в силу своей профессии или квалификации.

«В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД России и МИД России», — говорится в проекте документа.

